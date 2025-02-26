Проект «ТопБЛОГ» ищет амбассадоров в Челябинской области

Продвигая проект президентской платформы, они получат возможность для личного роста

Первый в России образовательный проект для блогеров «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия — страна возможностей» ищет амбассадоров. Креативные авторы могут стать официальными популяризаторами проекта, сообщает пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей».

В прошлом году амбассадоры приняли участие более чем в 70 партнерских интеграциях и главных молодежных и медиасобытиях страны в качестве спикеров, экспертов и приглашенных блогеров, проводили мастер-классы и блогерские лекции в рамках Всемирного фестиваля молодежи, где смогли привлечь к участию в «ТопБЛОГе» несколько тысяч человек из более чем 40 стран мира. Также блогеры презентовали проект в своих регионах, вдохновляя молодежь становиться авторами социально значимого контента.

Благодаря участию в проекте амбассадоры смогли добиться личных побед — запустить собственные образовательные и медиапроекты, авторские шоу на ведущих российских платформах, принять участие в съемках на федеральных телеканалах, получить гранты на продвижение и увеличить свою аудиторию.

Подать заявку на участие в программе амбассадоров смогут талантливые авторы полезного контента старше 18 лет, имеющие активный блог и не менее пяти тысяч подписчиков.

Чтобы подать заявку, необходимо заполнить анкету, пройти тестирование и снять видеоприветствие. Регистрация проходит на цифровой платформе «Россия — страна возможностей». Имена амбассадоров объявят в апреле.

Кстати, в прошлом году одним из амбассадоров проекта была учитель музыки из челябинской гимназии № 1. А блогер Алена Белялова из Челябинской области получила спецприз Всероссийского проекта «ТопБЛОГ» от киностудии «Союзмультфильм».