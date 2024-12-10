Блогер из Челябинской области получила спецприз Всероссийского проекта «ТопБЛОГ»

Влоги, шоу и подкасты Алены Беляловой отметила киностудия «Союзмультфильм»





Блогер из Челябинской области Алена Белялова второй раз вошла в число лучших участников Всероссийского проекта «ТопБЛОГ». Она получила специальный приз в номинации «Семья и поколение» от киностудии «Союзмультфильм».

Алена Белялова ведет свой авторский блог, поет, пишет песни и рассказывает о талантливых людях через влоги, шоу и подкасты. В 2022 году Алена уже становилась финалистом «ТопБЛОГа», но в направлении «Музыка».

«Проект „ТопБЛОГ“ президентской платформы „Россия — страна возможностей“ для меня не просто образовательный проект, это уже большая часть моей жизни. Участвую в нем уже четвертый сезон подряд и не хочу останавливаться», — призналась девушка.

По ее словам, благодаря проекту она еще глубже погрузилась в развитие своего блога, нашла свою нишу и аудиторию:

«В проекте — профессиональная команда, грамотно продуманная структура обучения и такое количество классных возможностей. У меня появилась масса идей контента и коллабораций», — рассказала Алена Белялова.

В этом году проект «ТопБЛОГ» объединил более 77 тысяч участников из всех регионов России. Самые яркие из них на три дня собрались в Москве и прошли полное погружение в мир медиа. Познакомились с популярными блогерами и экспертами, узнали еще больше про тренды, PR-стратегии, искусственный интеллект. В рамках конкурса они выполняли медиакейсы по 12 тематическим спецноминациям, каждую из которых представила крупная организация.

Победителями четвертого сезона стали 36 перспективных блогеров из 23 регионов страны. Еще 13 человек отмечены специальными призами.