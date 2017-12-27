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/ Два концертных зала для поп-исполнителей и рок-групп построят в Челябинске

Два концертных зала для поп-исполнителей и рок-групп построят в Челябинске

Неофициально его уже окрестили «молодежным».
сегодня в 12:43
  |  Общество

На пресс-конференции Евгения Тефтелева затронули и важные для молодежи вопросы. Например, концертный зал для современных исполнителей. Сейчас концерты в основном проходят в ДК «Железнодорожников», но эта площадка не отвечает требованиям молодежи. Зато к 2020 году Челябинск обзаведется сразу двумя залами: на улице Труда и на набережной реки Миасс.

Мы строим одно здание, где можно будет одно из больших помещений оформить как киноконцертный зал. Оно на улице Труда. Это здание уже прошло нулевой цикл. Также киноконцертный зал появится в конгресс-холле. Этот проект победил у нас на конкурсе. В начале следующего года мы приступим к строительству здания. — прокомментировал мэр Челябинска Евгений Тефтелев.

Напомним, Челябинская область претендует на проведение саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году. Официального решения по этому вопросу пока нет, однако регион готовится к этому событию. Ранее вопрос подготовки к саммитам ШОС и БРИКС поднял губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Глава региона объявил, что необходимо провести финальную оценку ресурсов, которые будут вложены в качественную подготовку к саммитам. Запланированы официальные мероприятия и реконструкция аэропорта, центра Челябинска и набережной, расширение гостиничного фонда, строительство конгресс-холла.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

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