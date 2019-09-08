Продать машину пытался челябинец на входе в один из избирательных участков

Наблюдателям от общественной палаты бизнес-идея показалась интересной, жаль, что незаконной.

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В ходе прямого включения из штаба Общественной палаты Челябинской области наблюдатели доложили оп происходящем на участках и перечислили наиболее выдающиеся нарушения. Так, на входе на избирательный участок № 800 в Центральном районе Челябинска предприимчивый автовладелец пытался продать машину. Полицейские попросили его удалиться.

«Это интересная бизнес-идея: такое большое скопление людей в одном месте. Можно здорово обогатиться», — предположил Илья Коломейский, координатор наблюдателей от Общественной палаты в Центральном районе.

На заседании было отмечено, что активность избирателей растет, как растет и уровень внимания к выборам. Об этом говорит количество обращений, отраженное на Карте возможных нарушений. По каждому из них будет проведена проверка, т. к. не всегда голосующие подкованы в нормах избирательного права.