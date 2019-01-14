/ Два скоростных трамвая могут запустить в Челябинске в связи с закрытием моста на ЧМЗ

Это необходимо для того чтобы люди могли добраться до рабочих мест.

В Челябинске мост в Металлургическом районе, находящийся в аварийном состоянии, 29 декабря закрыли на капитальный ремонт.

Мы понимали, что мост старый. Когда-то нам его «Мечел» передал в таком состоянии. Мы наняли специальную фирму из Екатеринбурга, у которой имеется лицензия. Они проверили все мосты путепровода. По результатам проверки этот пришлось немедленно закрыть. Очень серьезные повреждения, его надо разобрать и сделать, по сути, новый мост. — отметил заместитель главы города по дорожному хозяйству Владимир Алейников.

Для того чтобы жители города смогли комфортно добираться до рабочего места, от директора ООО «Челябинский городской электрический транспорт» Александра Павлюченко поступило предложение о запуске трамваев-шаттлов.

Мы готовы запустить в виде шаттла 2 трамвая с шоссе Металлургов до «ЭСПЦ-5». Мы проработали такую схему: будет курсировать трамвай в ту и в другую сторону. И по территории «Мечела» также может курсировать шаттл и развозить людей. — рассказал Александр Павлюченко.

Подобный транспорт, отмечают эксперты, быстрее и удобнее. В составе такого трамвая обычно 2 вагона. Ранее возможность опробовать подобные трамваи была у россиян во время Чемпионата мира по футболу.