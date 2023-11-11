Проблемный детский сад в Копейске откроют в конце 2023 года

Сроки сдачи объекта срывались несколько раз

В Копейске Челябинской области строительство детского сада на 220 мест на улице Грибоедова завершат к концу 2023 года. Об этом глава города Андрей Фалейчик сообщил на своих страницах в социальных сетях.

«Острого дефицита мест в детских садах сегодня нет. Но есть задача — рядом с домом и в шаговой доступности. В этом году завершаем строительство нового детского сада на улице Грибоедова на 220 мест. Надеюсь, многим мамам появление нового детского сада рядом с домом облегчит день, ведь забот у них и без того достаточно»,— написал мэр Копейска.

Планируется, что на первом этаже разместят группы по 15 — 19 детей, на втором и третьем — четыре группы по 19 детей. Посещать учреждение смогут дошколята в возрасте от 1,5 года до семи лет.

Напомним, строить детский сад начали в 2022 году. Завершить работы планировали до конца того же года, однако уже на начальной стадии работ возникли проблемы: при формировании свайного поля пришлось подсыпать тонны песка и щебня. В результате подрядчик отстал от графика, о чем было сообщено губернатору Алексею Текслеру во время его визита на объект.

В феврале 2023 года глава региона вновь посетил стройку. Отставание удалось нагнать, и подрядчик назвал новый срок завершения строительства детсада — 30 сентября. Но и в этот срок уложиться не удалось. В результате возведение объекта закончат к концу 2023 года.