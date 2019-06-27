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/ Жители Челябинска «плыли» на автомобилях на работу

Жители Челябинска «плыли» на автомобилях на работу

Городские ливневки вновь не справились с осадками.
сегодня в 11:02
  |  Общество

Многочасовой ливень в Челябинске стал причиной пробок, повышенных цен на услуги такси и опозданий на работу сотрудников. Дождь начался еще ночью и продолжился утром, когда основная часть населения города поехала на работу. Сразу несколько факторов помешали челябинцам комфортно доехать до нужного места.

Под мостами на выезде из Ленинского района появилось традиционное «море». Ливневки не справились с объемом осадков, разлилась глубокая лужа. Автомобилистам пришлось сбавлять скорость, чтобы проехать, но это удалось не всем. Фотографиями происшествия пользователи делятся в соцсетях.

Утром «захлебнувшиеся» стояли. — пишет в социальных сетях Руслан Исмагилов.
Свои комментарии пользователи оставляли и на сервисах онлайн-карт.

Кто победит? Сотни лет инженерной мысли или лужа? — пишет пользователь ANRUXA M16.
Также утром в Челябинске произошел сход трамвайного вагона, из-за чего остановилось движение электротранспорта.

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Комментарии

Сергей
11:15, 27.06.2019
Стихия разыгралась!!
Анна Чехова
11:15, 27.06.2019
Где мои сапожки резиновые

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