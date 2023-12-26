Цены на такси возросли в два раза в Челябинске утром 26 декабря

Виной всему непогода

Минувшей ночью в Челябинске разыгралась непогода. Город продолжает заметать и утром 26 декабря. Как обычно бывает в такие дни, цены на поездки в такси значительно возросли, передает ИА «Первое областное».

Даже если вам предстоит преодолеть менее километра, готовьтесь выложить почти 350 рублей. С северо-запада до центра города поездка обойдется почти в 500 рублей. Из Ленинского в центр можно доехать минимум за 430 рублей. Стоимость поездки из Чурилово на Северо-Запад составит почти 800 рублей при обычных 300—350. А до аэропорта предлагают добраться за более чем тысячу рублей.

Снегопад ожидается в Челябинске на протяжении всего дня. Также синоптики обещают штормовой ветер и гололед на дорогах от наката. Водителей и пешеходов просят быть внимательными.