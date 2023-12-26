Снегопады, шквалистый ветер и похолодание до −8 градусов придут в Челябинскую область

На дорогах будет скользко

Сегодня, 26 декабря, в Челябинской области ожидаются снегопады, метели и штормовой ветер. Водителей и пешеходов предупредили о гололеде на дорогах от наката. Температура воздуха местами опустится до −8 градусов, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске утром будет около −6°C, днем температура останется без изменений. Облачно, пройдет снег. Локально сильный. Возможна метель. На дорогах гололед от наката. Ветер преимущественно восточный с переходом на северо-западный от 10 до 15 метров в секунду с порывами до 22 метров в секунду.

В Челябинской области в утренние часы столбики термометров покажут около −3°C, местами ниже. Днем ожидается от −3 до −8°C. Синоптики прогнозируют снег, местами пройдут снегопады. В отдельных районах возможны метели и снежные заносы. На дорогах будет скользко. Ветер юго-восточный, восточный с переходом на северо-западный от 7 до 12 метров в секунду с порывами до 18 метров в секунду. В восточных и южных районах области порывы могут достигать 25 метров в секунду.

В Челябинской области действует экстренное предупреждение из-за непогоды. Автомобилистов просят воздержаться от личных поездок на транспорте на дальние расстояния.