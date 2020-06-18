Пробирки с кровью нашли на асфальте жители Челябинска

Сосуды были разбросаны рядом с больницей.

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Пробирки с анализами крови, валяющиеся прямо на асфальте рядом с мусорным контейнером, обнаружили жители Челябинска. Они лежали на территории горбольницы № 8.



Горожане забили тревогу поскольку возле медучреждения находится оживлённая территория, в частности, детская площадка и 10-этажный дом. Также по самим пробиркам регулярно проезжают машины.

«И это во время пандемии. По ним ездят автомобили, ходят люди, бегают собаки. В двадцати метрах детская площадка соседнего дома. Рядом первый хирургический корпус. Причем такой биологический материал, в данном случае кровь, относится к категории опасных медицинских отходов класса Б и В, и должен утилизироваться особым образом, в том числе через выдерживание в дезинфекционных растворах»,— поделился с «Первым областным» житель Челябинска.

Для того, чтобы разобраться в произошедшем, в горбольницу № 8 отправилась начальница Челябинского горздрава Наталья Горлова. Руководитель подразделения провела в медучреждении проверку. По словам Натальи Горловой, данные пробирки были обеззаражены, перед тем, как отправиться на мусорку, а на асфальте они оказались из-за порванного мешка.

«Данные пробирки из лаборатории учреждения, они относятся к отходам класса Б, биологическим материалам, они собираются после того, как с пробирками поработали врачи лаборатории в специальные контейнеры, далее пакуются в специальные пакеты и проходят цикл обеззараживания. Цикл обеззараживания проводится в специальном автоклаве при температуре 132 градуса давлении 3,2 атмосферы, порядка 20 минут. После этого всё, что находится пробирках, сами пробирки обезображены, становится биологически безопасным и могут быть захоронены на полигонах твердых бытовых отходов, естественно поступает в мусорные контейнеры»,— отметила Наталья Горлова.

На асфальте пробирки остались, потому что рядом в момент вывоза мусора не было дворников, которые и должны были убрать остатки отходов. Руководитель горздрава подчеркнула, что данный факт недопустим, а информация о том, что нужно делать доведена до руководства больницы.

«Данный факт абсолютно недопустим. По данному факту главному врачу учреждения поставлено на вид о допустимости впредь такой ситуации. Безусловно он проведёт большую работу, перестроит график работы дворников усилит контроль. И мы поставим на вид не только главному врачу данной медицинской организации»,— подчеркнула Наталья Горлова.

При этом предупреждение о правильном вывозе мусора и медицинских отходов с территории коснётся не только восьмой горбольницы. Руководитель горздрава отметила, что информация будет доведена до главных врачей всех медучреждений города.