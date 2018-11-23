/ Челябинцам предлагают онлайн-квитанцию и онлайн-платеж за газ

Неверные показания счетчиков можно редактировать.

Платить за газ южноуральцам теперь проще: компания «НОВАТЭК-Челябинск», главный поставщик топлива, изменила приложение. Сейчас в нем можно управлять сразу несколькими счетами, удобно переключаться между ними. В приложении хранится информация о тарифах, показания счетчика, если таковой установлен, сведения о задолженностях и их отсутствии.

Новая версия Мобильного приложения позволяет редактировать показания приборов учета. Если при передаче текущих показаний была допущена ошибка, ее можно исправить самостоятельно, откорректировав данные. — рассказали сайту «Первый областной» в компании «НОВАТЭК».

Кроме того, в приложении можно получить квитанцию в бумажном виде или в электронном, счет на оплату и даже произвести ее. Услуги доступны всем пользователям и в любое время.

Разработчики приложения и руководство компании считают, что жители Челябинска оценят нововведения и заботу об удобстве граждан.