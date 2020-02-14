«Прилетела на метеорите»: как отмечают праздник маленькие южноуральцы, родившиеся в день падения болида

Их впервые соберут вместе в историческом музее.

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Рите из Коркино 15 февраля исполнится семь лет. Она ходит на большое количество кружков, занимается скалолазанием и любит бассейн. Но отличает её от обычных детей то, что она родилась в день падения «челябинского метеорита» 15 февраля 2013 года.

У её родственников даже есть кусочек упавшего небесного тела, который подобрал их родственник. Но в то же время они признаются, что в тот день было непросто.

«Дочь увезли в больницу, и упал метеорит. Мы все забеспокоились, переживали, связь не работала. Вот так появилась наша „звёздная девочка“. Мы ей рассказываем, что она прилетела на метеорите», — поделилась бабушка маленькой Риты.

В этом году около полусотни южноуральцев, родившихся в день падения метеорита, соберутся в историческом музее Челябинска, чтобы отпраздновать свой день рождения вместе с самым известным экспонатом. Для них приготовлены памятные подарки и праздничная фотосессия, а также возможность бесплатно посетить все действующие выставки.

Напомним, 15 февраля 2013 года в результате торможения в атмосфере Земли небольшого астероида над территорией Челябинской области упали осколки метеорита. Падение сопровождалось серией ударных волн, что привело к определённым разрушениям в столице Южного Урала.