Рите из Коркино 15 февраля исполнится семь лет. Она ходит на большое количество кружков, занимается скалолазанием и любит бассейн. Но отличает её от обычных детей то, что она родилась в день падения «челябинского метеорита» 15 февраля 2013 года.
У её родственников даже есть кусочек упавшего небесного тела, который подобрал их родственник. Но в то же время они признаются, что в тот день было непросто.
«Дочь увезли в больницу, и упал метеорит. Мы все забеспокоились, переживали, связь не работала. Вот так появилась наша „звёздная девочка“. Мы ей рассказываем, что она прилетела на метеорите», — поделилась бабушка маленькой Риты.
В этом году около полусотни южноуральцев, родившихся в день падения метеорита, соберутся в историческом музее Челябинска, чтобы отпраздновать свой день рождения вместе с самым известным экспонатом. Для них приготовлены памятные подарки и праздничная фотосессия, а также возможность бесплатно посетить все действующие выставки.
Напомним, 15 февраля 2013 года в результате торможения в атмосфере Земли небольшого астероида над территорией Челябинской области упали осколки метеорита. Падение сопровождалось серией ударных волн, что привело к определённым разрушениям в столице Южного Урала.