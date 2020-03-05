Презентовали первый макет возможного памятника челябинскому метеориту

Он вызвал очень неоднозначную реакцию у горожан.

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В Челябинске могут возвести новый памятник. Скульптура будет посвящена падению метеорита, которое произошло в 2013 году. Опубликовал фотографию макета на своей странице в социальных сетях представитель пресс-службы Исторического музея Южного Урала Айвар Валеев.

«Андрей Старцев представил макет скульптурной композиции "Челябинский метеорит". Если все сложится, у нас в городе появится первый памятник нашему суперболиду! Очень необычный образ, тем и хорош», — подписал фотографию Айвар Валеев.

Однако жители города откликнулись на макет неоднозначно. Большая часть комментаторов в социальных сетях не оценила задумки автора.

«Красиво. Но к метеориту — никаких ассоциаций», — пишет пользователь Светлана Бабаскина.

Многие отметили, что памятник больше напоминает осьминога, чем метеорит, и не впечатляет горожан.