Полтергейст в музее: над челябинским метеоритом сам по себе поднялся купол

Действие произошло на глазах сотрудников и нескольких посетителей.

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14 декабря посреди дня в историческом музее Южного Урала произошло непонятное и фантастическое событие, которое повергло в шок несколько человек. Над метеоритом, занимающим центральное место зала, самопроизвольно поднялся защитный купол. Крышка взмыло примерно на 10 см вверх, и поначалу этого даже никто не заметил, пока не сработала сигнализацию.

«Через несколько минут в дверях появился охранник. Он обратил внимание смотрительницы на происходящее. Был вызван дежурный администратор и электрик, который сначала поднял купол на максимальную высоту (20-25 см), а затем опустил на место», — написал на своей странице в «Фэйсбуке» Айвар Валеев, пресс-секретарь ‎Государственного исторического музея Южного Урала.

Как пояснили в музее, человеческое участие в данном действии полностью исключено. Пульт, который может привести в действие подъемный механизм защитного купола, надежно спрятан в потайном ящике и находится под постоянным видеонаблюдением. Случайно на кнопку нажать не мог никто.

«Технический сбой — возможен, хотя подобный случай у нас в музее впервые. В мистику не верим. Но помним, что недавно вблизи Земли пролетал брат-близнец Челябинского метеорита. Вдруг он захотел передать своему челябинскому родственнику привет, например», — рассуждает Айвар Валеев.



После того, как инцидент был исчерпан, сотрудниками музея был составлен и подписан соответствующий акт, в котором излагалось все произошедшее.