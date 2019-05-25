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/ «Приключения Тома в Челябинске» запечатлел южноуральский дизайнер

«Приключения Тома в Челябинске» запечатлел южноуральский дизайнер

Работу высоко оценили пользователи интернета.
сегодня в 12:11
  |  Общество

Пользователь портала «Пикабу» из Челябинска с помощью графического редактора Photoshop добавил героев мультсериала в локации столицы Южного Урала. На снимках можно увидеть самы известные локации города, такие как Кировка, театр оперы и балета или главный корпус ЧелГУ или памятник Курчатову. Работа получила название «Приключения Тома в Челябинске».

Автором «фотожаб» оказался дизайнер Ильнур Исламов. Он рассказал сайту «Первый областной» откуда взялась идея переместить знаменитых кота и мышь в декорации Челябинска. Задумка сделать серию фотографий одной тематики, с героями одной вселенной была давно. Насчет «Тома и Джерри» — на меня нахлынула ностальгия и я даже захотел пересмотреть. Смотрел, а потом решил сделать серию фотографией, чтобы порадовать людей и самому настроение поднять. В течение нескольких дней по чуть-чуть делал, потом залил на «Пикабу», на суд людей. Сам удивился, что людям понравилась, начали делать репосты. — рассказал сайту «Первый областной» дизайнер Ильнур Исламов.

По словам Ильнура Исламова, он сам удивился тому, что работа настолько сильно понравилась пользователям сети. Дизайнер также отметил, что старался выбрать для коллажа наиболее узнаваемы места, совместив их с подходящими по смыслу кадрами из мультфильма.

Однако, как утверждает дизайнер, с персонажами «Тома и Джерри» в локациях Челябинска покончено. В дальнейших планах Ильнура Исламова — другие персонажи на улицах южноуральской столицы.

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