/ «Приключения Тома в Челябинске» запечатлел южноуральский дизайнер

Работу высоко оценили пользователи интернета.



Пользователь портала «Пикабу» из Челябинска с помощью графического редактора Photoshop добавил героев мультсериала в локации столицы Южного Урала. На снимках можно увидеть самы известные локации города, такие как Кировка, театр оперы и балета или главный корпус ЧелГУ или памятник Курчатову. Работа получила название «Приключения Тома в Челябинске».

Задумка сделать серию фотографий одной тематики, с героями одной вселенной была давно. Насчет «Тома и Джерри» — на меня нахлынула ностальгия и я даже захотел пересмотреть. Смотрел, а потом решил сделать серию фотографией, чтобы порадовать людей и самому настроение поднять. В течение нескольких дней по чуть-чуть делал, потом залил на «Пикабу», на суд людей. Сам удивился, что людям понравилась, начали делать репосты.

— рассказал сайту «Первый областной» дизайнер Ильнур Исламов.

Автором «фотожаб» оказался дизайнер Ильнур Исламов. Он рассказал сайту «Первый областной» откуда взялась идея переместить знаменитых кота и мышь в декорации Челябинска.

По словам Ильнура Исламова, он сам удивился тому, что работа настолько сильно понравилась пользователям сети. Дизайнер также отметил, что старался выбрать для коллажа наиболее узнаваемы места, совместив их с подходящими по смыслу кадрами из мультфильма.

Однако, как утверждает дизайнер, с персонажами «Тома и Джерри» в локациях Челябинска покончено. В дальнейших планах Ильнура Исламова — другие персонажи на улицах южноуральской столицы.