/ Первое коллекторское агентство зарегистрировано на Южном Урале

Всего в России насчитывается 171 организация такого рода.

Судебные приставы Челябинской области выдали первое на Южном Урале свидетельство о внесении в Госреестр компании, специализирующейся на оказании коллекторских услуг. Организация «ЛАЛ» раньше занималась бухгалтерскими и юридическими операциями, а также разрешением налоговых споров. Теперь эти услуги станут второстепенными.



Заявку на регистрацию в Реестре руководство организации подало 7 декабря, но подготовка к этому велась ею практически в течение всего года. Основная сложность при подготовке пакета документов возникла при установлении соответствия оборудования связи параметрам, утвержденным Законом и ведомственными документами. — сообщили сайту «Первый областной» в Управлении ФССП России по Челябинской области.



Отметим, что всего в настоящее время в Государственный реестр внесена 171 организация, специализирующаяся на возврате просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности.

