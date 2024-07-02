Причиной отравления в лагере «Уральские зори» под Магнитогорском стал норовирус на кухне

Инфекцию выявил башкирский Роспотребнадзор

Роспотребнадзор Республики Башкортостан закончил расследовать массовое отравление детей и взрослых в лагере ММК «Уральские зори» под Магнитогорском. Эпидемиологи пришли к выводу, что причиной заболевания стал норовирус, сообщает пресс-служба ведомства.

«Причинно-следственная связь заражения детей содержится в нарушении санитарно-эпидемиологических требований при работе на пищеблоке», — замечают в Роспотребнадзоре.

По данным ведомства, в лагере не были созданы условия для соблюдения личной гигиены персоналом пищеблока, медперсонал не проводил осмотр детей, кроме того, руководство лагеря пыталось скрыть вспышку инфекции.

«Персонал лагеря своевременно не известил управление Роспотребнадзора и медицинскую организацию о ситуации. В результате дети не были изолированы и не получили должного лечения», — рассказали в пресс-службе.

Центр гигиены и эпидемиологии дополнительно исследует биоматериал, взятый у персонала, и смывы с поверхностей на пищеблоке, а также пищевую продукцию. Это поможет установить источник инфекции.

Персонал пищеблока, в чью смену заболели дети, отстранен от работы.

Ранее руководство лагеря заявляло, что причиной массового отравления стала еда, которую привезли детям родители. Однако в число больных попали дети, которых не навещали, а также сотрудники лагеря.

Между тем в 2023 году лагерь «Уральские зори» вошел в десятку лучших по стране — жюри тогда оценило инфраструктуру, уровень безопасности и качество питания в лагере.

