Детский лагерь из Магнитогорска вошел в десятку лучших по стране

Жюри оценило инфраструктуру, уровень безопасности и качество питания

Детский оздоровительно-образовательный центр «Уральские зори», расположенный под Магнитогорском, вошел в топ-10 конкурса «Лучший детский лагерь России — 2023». Подробности сообщили в пресс-службе министерства просвещения России.

В конкурсе участвовали 119 детских лагерей со всей страны. Эксперты оценили инфраструктуру, уровень безопасности, образовательные программы и степень подготовленности кадров. Также учитывалось качество питания и комфортного проживания, наличие положительных отзывов от детей и родителей.

Итоги подвели на территории ВДЦ «Смена» в Анапе.

«Нам всем важно расти и развиваться, и победители конкурса — это те маяки, на которые мы будем ориентироваться весь предстоящий год. Держите марку и продолжайте подавать пример коллегам», — отметил директор ВДЦ «Смена» Игорь Журавлев.

Магнитогорские «Уральские зори» вошли в десятку лучших. В топ также попали московский центр «Горизонт» и питерский центр «Зеркальный», а также лагеря из Ростовской, Саратовской и Оренбургской областей.