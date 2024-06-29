В детском лагере под Магнитогорском массово отравились дети

Причинами назвали фрукты и ягоды, привезенные родителями

В детском центре «Уральские зори», в котором находится почти восемь сотен детей, у отдыхающих выявили признаки отравления, сопровождающиеся рвотой и слабостью. Как рассказали в пресс-службе лагеря, причиной недомогания может быть еда, привезенная родителями.

В прошедшие выходные в лагере организовали посещения родителей, после которых дети стали жаловаться на плохое самочувствие.

«После опроса детей было выявлено, что кроме приема пищи в столовой детского центра, дети употребляли сами и угощали других детей запрещенными в лагере продуктами питания, особенно ягодами и фруктами, которые недавно появились в продаже в нашем регионе», — сообщили в ДООЦ «Уральские зори».

По словам руководства лагеря, детей осмотрели врачи, а еду из столовой центра отправили на экспертизу. Анализы пищи и персонала кухни не показали отклонений.

Сейчас лагерь работает в штатном режиме, а родителям полностью запретили проносить любую еду на встречи с детьми.