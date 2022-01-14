Челябинская область получит 106 федеральных миллионов на гранты для НКО

Это первое место в России по объему помощи от Фонда президентских грантов

Челябинская область стала лидером среди субъектов Федерации по объему финансовой поддержки от Фонда президентских грантов, сообщает пресс-служба главы региона. Некоммерческие организации Южного Урала в 2022 году получат на реализацию социальных проектов более 106 миллионов рублей.



По данным пресс-службы, в 2022 году в федеральном бюджете на реализацию социальных инициатив общественниками из 82 регионов запланировано почти два миллиарда рублей. Выделенные Челябинской области 106 миллионов будут направлены на софинансирование региональных грантовых конкурсов.

«За последние несколько лет наша область сделала несколько решительных шагов вперед по многим показателям, которые характеризуют уровень развития негосударственного сектора. Мы вообще хорошими темпами растем по линии президентских грантов и готовы интегрировать принципиально новые модели сотрудничества государственных и гражданских институтов», — комментирует губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Напомним, в регионе, например, действует Фонд поддержки гражданских инициатив. В конце 2021 года организация подвела итоги второй волны конкурса на гранты для НКО, по результатам которого 44 некоммерческие организации и 45 активных граждан получат более 57 миллионов рублей из областного бюджета. В 2022 году грантовая поддержка за счет областного бюджета увеличена на 25 процентов и составила порядка 125 миллионов рублей. Кроме того, в Челябинске впервые пройдет всероссийский форум «Национальная социальная инициатива».

Что помогло нашему региону выбиться в лидеры, ИА «Первое областное» рассказал генеральный директор Фонда поддержки гражданских инициатив Южного Урала Михаил Комиссаров.



«Координационный комитет по предоставлению грантов президента РФ, который возглавляет Сергей Кириенко, учитывал ряд параметров. Например, насколько активно местные НКО принимали участие в конкурсе губернаторских грантов. И какой объем средств выделяется самим регионом. Раньше была такая порочная практика: запрашивает НКО миллион, а ему говорят: мы дадим тебе 500 тысяч, а результат должен быть тот же самый. Наша позиция совпадает с позицией Фонда президентских грантов: сумму не уменьшаем. Либо эксперты одобрили твой проект и ты получаешь поддержку в полном объеме, либо ты дорабатываешь проект и подаешь его на конкурс снова. Также в Москве смотрели на качество реализации региональных проектов. А у нас оно очень высокое, так как мы обучаем НКО подавать качественные заявки», — говорит Михаил Комиссаров.

Кроме того, в Челябинской области созданы все условия для развития НКО. Помимо грантов губернатора существует программа софинансирования муниципальных конкурсов. Выделяются гранты для активных граждан, которые в будущем могут создать свою НКО, — подобных грантов нет нигде в России.