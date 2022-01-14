«Дачная амнистия» в России продлена до 2031 года

Еще пять лет граждане смогут по упрощенной схеме оформить в собственность и узаконить дома на садовых участках

Президент РФ Владимир Путин подписал законопроект, продлевающий на пять лет упрощенный порядок регистрации прав на жилые и садовые дома. Легализовать свою дачную недвижимость россияне могут до 1 марта 2031 года, сообщили Первому областному информагентству в управлении Росреестра по Челябинской области.



В Росреестре напоминают, что закон о «дачной амнистии» позволяет переоформить права собственности по документам старого образца и даже легализовать построенные без документов жилые дома. Кроме того, если дома построены на неоформленной земле до мая 1998 года, то зарегистрировать права на участок граждане могут в упрощенном порядке и, что немаловажно, бесплатно.

Легализовать дом можно на основании только технического плана или правоустанавливающего документа на землю. Кроме того, без похода в суд можно оформить дома, построенные хозяйственным способом. Это позволяет решить старую проблему: до сих пор известны случаи, когда люди не в состоянии зарегистрировать свои права на жилье, построенное еще в советские времена. Теперь достаточно подать заявление в орган местного самоуправления и приложить любой документ, подтверждающий факт владения домом, — сгодится даже квитанция об уплате коммунальных услуг.

Закон касается не только «дачников», в нем идет речь и об оформлении прав на землю под многоквартирными домами. Это можно сделать не по дорогостоящему проекту межевания, а на основании схемы расположения участка. В первую очередь такая норма позволит защитить права собственников квартир на придомовые территории.

Напомним, в сентябре 2021 года в России вступил в силу похожий закон, касающийся незарегистрированных гаражных боксов. «Гаражная амнистия» также позволяет во внесудебном порядке оформить права собственности на «ракушки» даже при отсутствии документов.