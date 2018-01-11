/ В Челябинске сносят постройки и убирают деревья с площадки будущего конгресс-холла

Территория должна быть готова в момент принятия проекта.

конгресс-холл

В рамках строительства мы начали подготовительные работы. Конгресс-холл будет расположен на двух берегах реки Миасс с мостом через нее. Длина моста — 80 метров, и на нем будет сам конгресс-холл . Это значительное здание для нашего города, где мы сможем проводить конгрессно-выставочные мероприятия и концерты.

— рассказал сайту «Первый областной» генеральный директор хозяйственного партнерства «Конгресс-холл» Виталий Передерий.

конгресс-холл

конгресс-холла