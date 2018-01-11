/ В Челябинске сносят постройки и убирают деревья с площадки будущего конгресс-холла

Территория должна быть готова в момент принятия проекта.
К 2020 году в Челябинске появится множество новых функциональных зданий. Возведут их в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС. Первую площадку, на которой разместится конгресс-холл
, уже начали готовить. Сейчас там убирают деревья, незаконные постройки, вывозят мусор. Также за границы участка планируют вынести канализацию.
В рамках строительства мы начали подготовительные работы. Конгресс-холл будет расположен на двух берегах реки Миасс с мостом через нее. Длина моста — 80 метров, и на нем будет сам конгресс-холл. Это значительное здание для нашего города, где мы сможем проводить конгрессно-выставочные мероприятия и концерты. — рассказал сайту «Первый областной» генеральный директор хозяйственного партнерства «Конгресс-холл» Виталий Передерий.
Проект в скором времени будет окончательно принят, и к этому времени площадка уже должна быть готова.
Узнать, как будет выглядеть конгресс-холл
, можно в нашем материале
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Напомним, Челябинская область претендует на проведение саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году. Официального решения по этому вопросу пока нет, однако регион готовится к этому событию. Ранее вопрос подготовки к саммитам ШОС и БРИКС поднял губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Глава региона объявил, что необходимо провести финальную оценку ресурсов, которые будут вложены в качественную подготовку к саммитам. Запланированы официальные мероприятия и реконструкция аэропорта, центра Челябинска и набережной, расширение гостиничного фонда, строительство конгресс-холла
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