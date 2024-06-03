Предпоследний уровень пожарной опасности ввели в Челябинской области

Объявлено штормовое предупреждение

В Челябинской области установилась жаркая и ветреная погода. При таких погодных условиях любая искра может стать причиной глобального пожара. В связи с этим в регионе ввели IV, предпоследний класс пожарной опасности и объявили экстренное предупреждение на ближайшие несколько дней, сообщили в Челябинском Гидрометеоцентре.

«Во второй половине дня 3 июня, 4 и 5 июня в большинстве районов Челябинской области ожидается высокая пожарная опасность — IV класс горимости по региональной шкале», — сообщили синоптики.

При этом уровне пожарной опасности запрещено разводить костры, в том числе на своем садовом участке, и проводить различные работы, которые могут привести к пожару. Стать причиной пожара в сухую и ветреную погоду может и движущийся по сухой траве автомобиль.

Южноуральцев просят строго соблюдать правила пожарной безопасности и помнить о крупных штрафах, которые можно получить при разведении огня или оставлении непотушенной сигареты.