/ Челябинцы стали отдавать предпочтение магазинам «у дома»

Горожан привлекают доступные цены, акции и постоянное присутствие на полках товаров первой необходимости.

Магазины формата «у дома» приобрели особую актуальность в России как раз в момент, когда люди стали бережнее относиться к своему бюджету. Челябинцы перестали покупать вещи, без которых можно прожить, и стали больше обращать внимания на товары первой необходимости.

Не удивительно, что привычка экономить осталась даже после кризиса. Поэтому магазины «у дома» стали незаменимым атрибутом каждого микрорайона, ведь совершение покупок в универсамах позволяет экономить не только бюджет, но и время.

Так, современные магазины «у дома» могут похвастаться широким ассортиментом: здесь есть и бакалея, и мясной отдел, и сладости. Все продукты хранятся в соответствии с нормами, выставляемыми специалистами.

Кроме того, часто в таких магазинах можно купить товары очень выгодно. Универсамы предлагают различные программы лояльности, а также акции, скидки и бонусы. По данным аналитического центра «Ромир», 36% россиян всегда ищут такие предложения на интересующий их товар, а 30% посещают исключительно те магазины, в которых есть акции.

Я практически каждый день после работы захожу в магазин. Выбор всегда падает на «Пятерочку» — универсам расположен прямо возле дома. Это действительно удобно, я всегда могу купить, что захотелось или чего не хватает на обеденном столе. Последнее время я вообще не хожу в крупные магазины, даже в выходные проще зайти в магазин у дома,— рассказала сайту «Первый областной» челябинка Светлана.

Действительно, магазины торговой сети «Пятерочка» сегодня один из самых ярких примеров формата «у дома» в России. На данный момент насчитывается более 12 тысяч универсамов сети по всей стране. И торговая сеть не планирует останавливаться, потому что клиентов с каждым днем становится все больше.

«Пятерочки» набирают популярность еще и потому, что в этих универсамах всегда представлены самые необходимые товары и по очень доступным ценам. Кроме того, доверие покупателей укрепляется за счёт наличия в ассортименте продуктов местных производителей, давно знакомых и полюбившихся челябинцам. Это еще один плюс в копилочку магазинов «у дома».