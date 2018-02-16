/ «Магнит» начнет доставлять продукты с помощью «Почты России»

Логистические ресурсы двух компаний будут объединены.

«Почта России» нашла продуктового партнера, им стала компания-ретейлер «Магнит». Также в соглашении задействован банк ВТБ. О соглашении стало известно на Российском инвестиционном форуме «Сочи-2018». Компании будут взаимодействовать по двум направлениям — продаже товаров и логистике.

Во-первых, «Магнит» начнет продавать товары через «Почту России». Соглашение предполагает создание совместного сервиса по доставке товаров «Магнита» курьерами «Почты России». Во-вторых, «Магнит» и «Почта России» объединят логистические и транспортные ресурсы. Компании планируют совместно использовать сети распределительных и сортировочных центров, а также транспортные средства, логистическую и платежную инфраструктуру для расширения маршрутной сети доставки товаров и грузов. — передает РБК.

Напомним, Российский инвестиционный форум проходит в Сочи с 15 по 16 февраля. Участие в нем принимают главы регионов РФ, представители ведущих организаций страны, а также премьер-министр Дмитрий Медведев. На форуме презентуют потенциал России в инвестиционной и экономической сфере.

