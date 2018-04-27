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Выгодное предложение для интернет-предпринимателей Челябинска

Отправляем заказы по всей России и увеличиваем прибыль вместе с Boxberry.
сегодня в 09:00
  |  Общество
Делать покупки в интернете — это быстро, удобно и выгодно. В последние годы жители России только подтверждают это утверждение. Онлайн-шопинг стремительно набирает обороты. По оценкам агентства Data Insight спрос на товары через интернет вырос за 2017 год на 20%.

В последнее время покупатели все чаще делают заказы в региональных онлайн-магазинах. По данным службы доставки Boxberry, количество отправлений из интернет-магазинов Челябинска за прошлый год взросло почти в 2 раза. Больше всего заказов местные интернет-магазины отправили в конце года — в октябре, ноябре и в декабре.

Чаще всего интернет-магазины Челябинска отправляют заказы в Москву, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Тюмень, Самару и Сургут. Лидируют по продажам товары следующих категорий: основная цель покупок — это чай и кофе, также популярностью пользуется продукция для животных и запчасти, а одежду и товары для детей заказывают в меньшей степени. Средний чек покупателя, делающего онлайн-заказы на местных онлайн-площадках, 2203 рубля.

Сотрудничество с Boxberry открывает для интернет-магазинов новые возможности и позволяет получить дополнительную прибыль. В начале работы с компанией интернет-площадки могут пользоваться более выгодными условиями. Зарегистрируйтесь в личном кабинете Boxberry и введите промокод BONUS. Вы получите скидку 15% на базовый тариф. Акция действует в течение 60 дней с момента регистрации.

Передать заказы на отправку можно в этот же день в отделениях Boxberry. В настоящий момент в Челябинске работает 31 пункт выдачи Boxberry, в 17 из них принимают отправления от местных интернет-магазинов.

С помощью Boxberry вы расширите географию продаж. Компания предлагает оперативную доставку заказов в более 800 населенных пунктов России. К примеру, доставка из Челябинска до Екатеринбурга займет всего 2 рабочих дня. Отправление будет стоить от 170 рублей. Выгодные тарифы действуют даже для отдаленных регионов. А деньги за выданные товары перечисляются строго в срок.

Загружать данные о заказах и отслеживать грузы можно в личном кабинете интернет-магазина. Здесь же можно оформить экспресс-накладную. Это сведет к минимуму заполнение бумаг в отделении Boxberry.

Компания бесплатно предоставляет готовые IT-решения. Модули для популярных CMS позволяют автоматизировать информационный обмен с Boxberry и отправлять данные службе доставки прямо из административного раздела сайта интернет-магазина.

Также Boxberry обеспечивает рекламную поддержку предприятиям онлайн-торговли. Компания проводит совместные акции, рекламирует интернет-магазины в сети отделений и в печатном каталоге. Все кампании направлены на увеличение числа покупателей и узнаваемость бренда на всероссийском рынке. Более 4000 интернет-магазинов уже стали партнерами Boxberry и доверили компании доставку заказов. Зарегистрируйтесь на сайте и развивайте свой бизнес вместе с Boxberry.
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