Стала известна афиша культурных мероприятий ко Дню Победы в Челябинске

Музеи, театры и библиотеки приготовили читки, концерты и экскурсии

С 7 по 10 мая в учреждениях культуры Челябинска планируют провести десятки мероприятий, посвященных 81‑й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Жителям и гостям города подготовили иммерсивные экскурсии, выставки трофейного вооружения, спектакли по воспоминаниям бойцов СВО и концерты под открытым небом, сообщают в министерстве культуры Челябинской области.

Так, 7 мая в Публичной библиотеке проведут презентацию сборника фронтовой поэзии «Двадцать пятый — как сорок пятый» (12+). Книга объединила почти тридцать имен: участников Великой Отечественной войны, бойцов специальной военной операции и их родных. Также 7 и 8 мая в библиотеке проведут иммерсивные экскурсии «Челябинск Героический» (12+) по местам военной памяти. В специальных наушниках будет звучать аудиоспектакль о начале войны и о том, как провожали близких на фронт.

В стенах библиотеки Маяковского 7 мая состоится военно-патриотический квест «Путь к Победе» (12+). Там же 10 мая можно присоединиться к настольной игре (12+), посвященной подвигу воинов Уральского добровольческого танкового корпуса, который сформировали в 1943 году.

Библиотека для слабовидящих и слепых 7 мая проведет патриотическую акцию «Письмо солдату» (6+). Гости смогут написать и украсить послания для военнослужащих. Часть писем переведут на шрифт Брайля, а все созданные весточки волонтеры отправят бойцам в ближайшем рейсе.

Театр драмы 7 мая представит спектакль-концерт «Одна на всех Победа» (12+). В исполнении артистов прозвучат песни военных лет и современные композиции.

Камерный театр 7 и 8 мая покажет спектакль-читку «Нет роднее этих лиц» (12+). В основу постановки легли две книги, выпущенные фондом «Защитники Отечества» под редакцией Захара Прилепина: «Нет уз святее товарищества» и «Честь наивысшая — носить русский мундир!». На сцене прозвучат реальные воспоминания бойцов СВО, их рассказы, стихи и песни, рожденные в самом сердце событий. Вместе с заслуженными артистами РФ Виктором Нагдасевым и Михаилом Яковлевым, актрисами Надеждой Нагдасевой и Ириной Галаевой выступят студенты четвертого курса ЮУрГИИ.

Театр кукол имени Вольховского 8 и 10 мая покажет премьеру прошлого года «Мама, папа и я, Люся» (6+). Также перед началом спектакля 8 мая библиотека Маяковского откроет в театре творческие и музыкальные площадки (6+). Для зрителей проведут мастер-класс «Георгиевская лента», где каждый сможет создать символ Победы, и интерактивную игру «Силуэты войны».

Магнитогорская хоровая капелла имени Эйдинова 8 мая представит программу «Песни нашей Победы» (6+). Солисты исполнят произведения о войне, подвиге и любви к Родине. А 9 мая у монумента «Тыл — фронту» капелла исполнит «Симфонию Победы» (6+).

Музей-заповедник «Аркаим» 8 и 9 мая готовит виртуальную выставку «Археологи-фронтовики» (12+). Также в эти дни проведут лекцию «На страже Отечества: боевой путь Оренбургского казачества в годы Великой Отечественной войны» (12+).

В Историческом музее Южного Урала работает выставка «Рубежное время» (6+), посвященная событиям и смыслам специальной военной операции. Документальная экспозиция рассказывает об изменениях в жизни российского государства и общества. Также 9 мая в музее пройдут тематические занятия «Тыловая повесть», «Живая память» и лекция «От Танкограда до Берлина», а на открытой площадке перед входом в креативное пространство «Атом» развернется интерактивная выставка «Привал красноармейцев» (12+).