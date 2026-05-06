На 9 Мая в Челябинске выступят Дмитрий Дюжев и Пелагея

Праздничный концерт со звездами стартует в 17 часов

В Челябинске на концерте, посвященном 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, выступят актеры Дмитрий Дюжев и Анастасия Малькова-Макеева, а также певица Пелагея.

Афишу праздничного дня опубликовала мэрия Челябинска (6+). Так, мероприятия начнутся в 9 утра с церемонии возложения венков у Вечного огня. А через два часа на площади Революции пройдет торжественное построение войск челябинского гарнизона.

Также в 11 часов праздничная программа начнется в парках города. В саду Пушкина, парках Гагарина и Тищенко устроят кинопоказы под открытым небом и организуют работу полевой кухни. В 12 часов мероприятия также стартуют в Саду Победы и ЖК «Привилегия». Также полевая кухня будет на Театральной площади и с 14 часов — в поселке Пригородном.

В 15 часов у Кафедрального собора будет выступление «С верой в Победу» с участием Архиерейского мужского хора «Аксиос». А в 20 часов на Кировке стартует концерт «Огонь Победы».

Концерт «Танкоград: Наследники Победы» у Торгового центра стартует в 17:30 с выступления детских и юношеских коллективов, позже к ним присоединится оркестр Уральского округа войск национальной гвардии РФ. В 19:30 на сцену выйдут Дмитрий Дюжев, Анастасия Малькова-Макеева и хор «Аксиос» с концертом «Танкоград — кузница Великой Победы». А в 21:00 начнется выступление группы «Пелагея».

Праздничный фейерверк на набережной реки Миасс запланирован на 22:00.