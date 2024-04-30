Православные христиане встречают Великий вторник

Притчи этого дня призывают верующих духовно бодрствовать

Сегодня, 30 апреля, наступает второй день Страстной недели у православных христиан, во время которой верующие вспоминают последние дни земной жизни Иисуса Христа. Этот день называется Великий вторник. Подробнее о нем — в цикле материалов ИА «Первое областное».

Великий вторник — единственный день, не имеющий воспоминаний о событиях последних дней Христа на земле. В этот день в храмах на службах вспоминают две притчи, произнесенные Иисусом в Иерусалиме: притчу о талантах и притчу о десяти девах.

В древние времена денежной единицей в ряде государств был талант. Один господин как-то подозвал к себе трех своих рабов и дал каждому по таланту. Двое вложили их в свои труды и приумножили, а третий просто зарыл его в землю, не желая утруждать себя. Господин рассердился на раба за его лукавство, отнял у него талант и отдал самому трудолюбивому рабу.

«Эта притча заставляет нас задуматься о том, что Господь наделяет нас неким талантом, даром. Для каждого из нас этот дар уникален, но мы должны использовать то, что нам было даровано, во благо, чтобы дело наше приносило добрые плоды. Ведь за это потом каждый из нас будет держать ответ перед Богом», — говорится в православном журнале «Фома».

Вторую притчу Иисус рассказал о десяти мудрых девах, которые запаслись маслом для светильника, чтобы встретить жениха, и о десяти неразумных девах, которые по своей рассеянности забыли об этом. Эта притча — о втором пришествии Христа на землю и Божьем суде, который может застать врасплох.

Значение дня

Великий вторник и притчи Христа говорят о том, что нужно всегда быть готовыми к встрече с Богом: быть милосердными, благочестивыми и благодарными, то есть духовно бодрствовать.

Великий пост

Как и в первый день Страстной недели, в Великий вторник православным рекомендовано сухоядение: хлеб, сырые овощи и фрукты, мед, орехи.