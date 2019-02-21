/ Мощам Николая Чудотворца поклонятся жители Кыштыма

Святыню привезут в южноуральский город на 10 дней.

Прихожане храма Рождества Христова в Кыштыме смогут прикоснуться к святыне. В южноуральский город привезут мощи Николая Чудотворца. Поклониться им хотят все верующие христиане, проживающие в Кыштыме. Поэтому мощи останутся в храме на 10 дней.

Доступ к мощам Николая Чудотворца будет открыт в храме Рождества Христова с 12:00 22 февраля до 12:00 4 марта. Поклониться им можно будет ежедневно с 07:30 до 21:00. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе администрации Кыштыма.

Общественный порядок будут обеспечивать сотрудники полиции и казачья народная дружина.