/ Разыскиваемого за надругательство над маленькой девочкой челябинца поймали

﻿Мужчина находится в изоляторе временного содержания.

Стало известно о задержании опасного преступника. Оперативникам удалось найти подозреваемого в развращении маленькой девочки в короткий срок, с момента распространения ориентировок на 34-летнего Сергея Чистякова прошла пара дней. Мужчину поймали в южноуральской столице.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего задержали в Челябинске. Сейчас мужчина находится в изоляторе временного содержания. — сообщили сайту «Первый областной».

Напомним, 34-летнего мужчину объявили в розыск накануне на Южном Урале. Челябинца подозревают в надругательстве над 10-летним ребенком в Миассе. Мужчина затащил девочку в подвал жилого дома, где и совершил преступление. Ранее южноуралец уже привлекался к уголовной ответственности.