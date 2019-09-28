В МЧС России объяснили, что не запрещали курение на балконе

Ведомство призывает помнить о безопасности и ответственности перед законом.

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МЧС Российской Федерации заявили, что прямого запрета на курение на балконах — не было. Постановление правительства об изменении в правилах противопожарного режима, вызвавшее бурные обсуждения, лишь предупреждает о том, что необходимо помнить об ответственности перед законом и о правилах безопасности.

«Изменения в Правилах противопожарного режима, а именно запрет на открытый огонь на балконе и лоджиях, поможет снизить количество пожаров, жертв и потери имущества. С 1 октября пострадавшим будет легче взыскивать с виновных за ущерб, причиненный по неосторожному обращению с огнем. Постановление не запрещает курить на балконе», — сообщили сайту «Первый областной» в МЧС России.

По данным ведомства, пожаров на балконах и лоджиях происходит достаточно. За 2019 год Челябинская область даже попала в пятерку лидеров по количеству таких пожаров — 62 возгорания. Опережает регион Москва — 211 возгораний, Санкт-Петербург — 111, Московская область — 104, Республика Башкортостан — 69.

Для того, чтобы привлечь внимания к этой проблеме, МЧС РФ запускает всероссийскую акцию «Не допусти открытый огонь на балконе!», призывая население быть бдительнее и осторожнее. Ведомство запускает флешмоб, участвуя в котором, люди могут поделиться историями о том, как неосторожное обращение с огнем на балконе привело к печальным последствиям.

Присоединиться к акции просто: напишите в социальных сетях пост со своей историей, обязательно добавив хэштег #БАЛКОННЕДЛЯОГНЯ, чтобы остальные пользователи могли найти и прочитать вашу историю.