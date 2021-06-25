Сгоревшую крышу дома в Залесье отремонтируют за счет фонда капремонта

Проект здания и технологию его строительства Госстройнадзор не проверял

На доме № 3 на улице Еловой в микрорайоне Залесье комиссия объявила чрезвычайное положение. Это позволяет властям восстановить кровлю пострадавшего от пожара дома и во внеочередном порядке провести на нем капитальный ремонт. Эту информацию ИА «Первое областное» подтвердили в администрации Сосновского района.

«Дом в 2016 году был включен в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области на 2014—2048 годы. В рамках программы проведение планового капитального ремонта крыши дома за счет обязательных взносов собственников намечено в период 2043—2045 годы. Капремонт обычно проводится по истечении 20 и более лет после постройки здания», — ответили в Минстрое Челябинской области.

Но введение на жилом доме ЧП позволяет выполнить работы раньше срока региональной программы — в кратчайшие сроки и вне очереди.

«23—24 июня работала комиссия по оценке ущерба, нанесенного общедомовому имуществу дома № 3 по ул. Еловой. 24 июня издано распоряжение главы о введении чрезвычайного положения. Этот документ даст возможность привлечь к проведению ремонтных работ регионального оператора капитального ремонта», — уточнили в администрации Сосновского района.

Сейчас управляющая компания составляет смету работ. Там необходима полная замена утеплителя, стяжки, стропильной конструкции и самой кровли. На доме нет специального счета, соответственно ремонтировать крышу будут из «общего котла» фонда капремонта.

Позже в районной администрации уточнят сумму материальной помощи, которую получат владельцы пострадавших квартир.





Официально причины пожара пока не озвучили, в МЧС сейчас готовят заключение экспертизы. Проверку также проводят сотрудники прокуратуры. По предварительным данным, крыша вспыхнула после удара молнии. Был ли на доме установлен громоотвод и проверяли ли его наличие специалисты — с этими вопросами ИА «Первое областное» обратилось в региональный Минстрой.

«Дом № 3 на улице Еловой в микрорайоне Залесье построен в 2013 году. Поскольку здание является жилым многоквартирным домом с количеством этажей не более трех и количеством блок-секций не более четырех, проектная документация по данному объекту на момент выдачи разрешения на строительство не подлежала экспертизе, а его строительство — Государственному строительному надзору», — сообщили ИА «Первое областное» в министерстве.

Это означает, что проект здания (на этапе которого закладывается установка громоотводов) и ход его строительства госстройнадзор не проверял, этим занимался сам застройщик. Компания, которая возводила дома в микрорайоне, — ООО «Стройград+». По данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, в 2019 году организация находилась в стадии банкротства, после чего была ликвидирована.

Напомним, вечером 22 июня, на доме № 3 по улице Еловой вспыхнула крыша здания. К дому в Залесье прибыли оперативные службы. Сотрудники МЧС эвакуировали по маршевым лестницам двух человек, еще десять самостоятельно покинули здание. В результате ЧП никто не пострадал. Корреспондент ИА «Первое областное» пообщалась с жильцами пострадавшего дома.