В Сосновском районе в квартале «Залесье» горит многоквартирный дом

Огонь полностью охватил кровлю, жильцы эвакуированы

Сегодня вечером, 22 июня, произошел пожар в многоквартирном трехэтажном доме в микрорайоне «Залесье» в нескольких километрах от Челябинска. По словам очевидцев, в кровлю попала молния, и огонь моментально вспыхнул. На происшествие выехали пожарные бригады регионального управления МЧС.



Всего из дома по маршевым лестницам было эвакуировано два человека, десять жильцов вышли самостоятельно. Пока возгорание ликвидируется, о его причинах говорить рано.

«Я в окно с АМЗ видел эту молнию в это место, страшно представить, как это вблизи», — прокомментировали очевидцы сообщения в соцсетях.

Жилой комплекс «Залесье» расположен в Сосновском районе северо-восточнее поселок Западный в нескольких километрах от Челябинска. Он позиционируется застройщиками как первый лесной микрорайон.