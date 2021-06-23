«Нет крыши над головой в прямом смысле»: жители «Залесья» рассказали о последствиях пожара

Муниципалитет предоставит погорельцам материальную помощь

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

Сегодня, 23 июня, специальная комиссия в составе специалистов управляющей компании, МЧС и администрации Сосновского района проводит расследование причин и составляет план работ после пожара, вспыхнувшего в многоквартирном доме микрорайона Залесье.

Привычный уклад жизни обитателей этого тихого местечка под Челябинском нарушила непогода — накануне, 22 июня, в городе и окрестностях бушевали ливень, гром и молнии.





«Я гулял с ребенком на детской площадке. Резко начался ливень. Гром, молния. Видел, как один разряд попал прямо в крышу нашего дома. Сын испугался. Мы тут же бросились домой. Я забыл на площадке кое-какие вещи и, когда вернулся, увидел, как из крыши валит дым. Наша квартира угловая, огонь распространился туда чуть позже. Очаг возгорания где-то посередине был, вероятно», — рассказал ИА «Первое областное» житель пострадавшего дома Александр Ленев.

Через несколько минут к дому № 3 по улице Еловой прибыли сотрудники МЧС — пожарная часть находится неподалеку. К этому времени находящиеся в своих квартирах жильцы покинули здание, двоих человек специалисты чрезвычайного ведомства эвакуировали по маршевой лестнице. Примерно в 21:00 открытое горение было ликвидировано и пожарные приступили к проливу конструкций.

Для жителей пострадавших квартир оперативно организовали ночлег — в детском саду № 50.

«Люди здесь настолько дружные и отзывчивые. Жильцы соседних домов сразу предложили помощь погорельцам — начали сбор вещей и готовы были даже предоставить свои квартиры на всё время восстановительных работ», — поделилась заведующая детским садом Любовь Наумова.

Ночью возле пострадавшего дома дежурили сотрудники полиции, поэтому вынужденно покинувшие свой дом челябинцы могли не волноваться за сохранность своих вещей.









«Так жаль. Живу в этом доме всего месяц, сделала ремонт. Первым делом кинулась в квартиру спасать животных. Кругом вода, всё затопило. Надеюсь, дом не рухнет», — рассказала нам Мария Бойченко.

Очевидцы происшествия посочувствовали своим соседям, выразив поддержку в официальной группе микрорайона в соцсети.

«Эта беда могла случиться с каждым из нас. Я видела эту яркую вспышку молнии. Страшно очень. Готовы помочь соседям необходимыми вещами», — написала жительница Залесья.

Были на стене группы и сообщения с предложениями помочь с жильем. Так, челябинец Евгений К. был готов предоставить квартиру в соседней Вишневой горке для пострадавшей семьи на целых полгода.

Сегодня на месте продолжаются работы по ликвидации последствий пожара. На месте работают специалисты управляющей компании «Женева». По словам коммунальщиков, сейчас перед ними стоит несколько задач: обеспечить жильцов электроэнергией и водоснабжением, разобрать поврежденные конструкции, провести герметизацию перекрытия для защиты от дождей, уборку прилегающей к дому территории, а также вывезти крупный мусор, который остался после пожара.

Основная проблема — вода. Работники УК разрезают полотнища ткани и стелют на полы пострадавших подъездов. Внутри них — обширные подтеки воды, гарь и копоть. Очевидно, этого недостаточно. Необходимо просушивать и швы стен, чтобы здесь не завелся грибок.





«Для меня главное — крыша над головой. Лишились ее в прямом смысле. Когда всё это случилось, я была дома. От удара молнии мурашки побежали по телу. И многие жильцы говорят, будто ток сквозь весь организм прошел. Я даже к зеркалу кинулась — показалось, что ожог получила. С мужем и сыном из квартиры мы ушли. Недавно сделали ремонт, брали кредит для этого», — рассказала нам Ольга Ленева.

Женщина также отметила, что в соседней квартире уровень воды достигает щиколотки.

«А дождь ведь всю ночь продолжал лить. У нас над плитой кухонной прямо заливает. Сейчас столько документов опять собирать, терпеть бюрократию. Я даже без света готова остаться дома. Только сделайте хоть тент временный вместо крыши и воду дайте. Бытовой технике пришел конец, все вещи придется выбросить — они пропитались запахом гари», — с досадой сказала челябинка.

Кстати, житель соседнего дома Артем К. готов бесплатно обработать пострадавшие квартиры от запаха гари специальным холодным паром. И действительно пропитавшиеся этим «ароматом» вещи придется утилизировать.





На месте помимо сотрудников УК работают и специалисты МЧС. Они продолжают исследовать масштаб бедствия.

«Вероятная причина пожара — разряд молнии. Площадь возгорания составила порядка 780 квадратных метров. Пострадали 39 квартир, 3 подъезда. Горение происходило только на кровле. Проводится доследственная проверка отделом надзорной деятельности по Сосновскому району», — сообщил начальник отдела надзорной деятельности по Сосновскому району Василь Кунакбаев.

Возле сгоревшего дома собрались пострадавшие жильцы и их соседи. Всех волнует только один вопрос: почему на зданиях нет молниезащитных громоотводов? Люди боятся за свои жизни, имущество и здоровье в сезон дождей и гроз.

«Мы вообще здесь все чувствуем себя как выброшенные. Ненужные. Фонари не работают, дорожки узкие, за последний год четыре раза грабили местный магазин „Магнит“. Даже клептоман у нас здесь живет. Официальный диагноз. Ворует велосипеды и закапывает их», — пожаловалась Светлана Ф.

Ее поддержали и другие жители микрорайона, наперебой рассказывая о непрекращающихся ужасах Залесья: торчащем легковоспламеняемом утеплителе снаружи, отсутствии нормального пожарного выхода и ключей от него — кстати, именно в доме по Еловой, 3, где вместо замка прикручены болты. И даже при всем желании выйти через эту дверь по время пожара вряд ли удастся.

Тем временем в детском саду микрорайона администрация Сосновского района собирает заявления на предоставление материальной помощи погорельцам.

«Только после полного обследования дома и заключения комиссии можно будет более предметно говорить о сроках восстановления дома. Материальная помощь собственникам будет обязательно оказана. Она составит от 5 до 15 тысяч рублей. По каждой квартире будет принято отдельное решение», — сообщила заместитель главы Сосновского района Наталья Плюскова.









После грома среди ясного неба мы отправили запрос на комментарий в министерство строительства Челябинской области о том, почему дом не был защищен от стихии и кто ответит за нарушение техники безопасности. На момент публикации материала ответа не поступило.

По последним данным, комиссия по оценке ущерба завершит работу сегодня в 22:00.