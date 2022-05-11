Пострадавшие в ДТП с микроавтобусом под Миассом могут получить денежные компенсации

Суммы варьируются от тысячи до двух миллионов рублей

Пострадавшие в ДТП с микроавтобусом под Миассом, а также родственники погибшего в аварии могут получить компенсацию. Размер выплаты может составить от тысячи до двух миллионов рублей. Об этом в среду, 11 мая, сообщили в пресс-службе Национального союза страховщиков ответственности.

«Пострадавшие пассажиры микроавтобуса, попавшего в ДТП в Челябинской области, могут рассчитывать на выплаты в соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами (ОСГОП)», — сообщил президент Национального союза страховщиков ответственности Игорь Юргенс.

Размер компенсации за вред здоровью рассчитывается в соответствии с таблицей выплат, утвержденной постановлением правительства РФ. За каждую травму пострадавшему пассажиру полагается фиксированная сумма, которая зависит от вида и степени повреждений.

Например, за переломы конечностей — от 60 до 300 тысяч рублей, ушибы и ссадины — одна тысяча рублей. За несколько травм выплаты суммируются в пределах двух миллионов рублей.

По каждому погибшему предусмотрены выплаты в размере 2 миллиона 25 тысяч рублей.

Напомним, смертельное ДТП произошло поздним вечером 7 мая на дороге Миасс — Карабаш. Златоустовские футбольные болельщики ехали домой из Екатеринбурга. По предварительным данным, водитель арендованного «Пежо-Боксер», в котором находились 15 человек, не справился с управлением на повороте и допустил съезд с дороги, после чего микроавтобус опрокинулся. Внутри находились 15 человек. В результате аварии один пассажир погиб, десяти понадобилась помощь медиков. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело.