СК возбудил уголовное дело по факту ДТП с погибшим под Миассом

Водителю грозит до шести лет лишения свободы

Следственный комитет возбудил уголовное дело факту ДТП с микроавтобусом, в котором погиб человек, сообщили сегодня, 8 мая, в пресс-службе СК РФ по Челябинской области.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом „в“ части 2 статьи 238 УК РФ („Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека“). В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление причин и обстоятельств случившегося. На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты следственного управления»,— сообщили в ведомстве.

По уточненным данным, авария произошла вблизи деревни Селянкино под Миассом. Микроавтобус, который вез группу футбольных болельщиков из Екатеринбурга в Златоуст, съехал с дороги на обочину и перевернулся. В результате один человек погиб, десятерым оказана медицинская помощь, двое госпитализированы с переломами.

Расследование уголовного дела взято на контроль руководителем следственного управления Петром Решетниковым и прокуратурой Челябинской области.

