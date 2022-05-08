В Челябинской области в результате ДТП с микроавтобусом погиб человек

В салоне транспорта находились болельщики футбольной команды «Спартак»

Минувшей ночью на трассе в Челябинской области опрокинулся микроавтобус с футбольными болельщики, следовавший из Екатеринбурга. В результате один человек погиб, четверо пострадали, сообщили 8 мая в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.

Авария произошла в двенадцатом часу ночи на автодороге Миасс-Кыштым. По предварительным данным, водитель арендованного «Пежо Боксер», в котором находились 15 человек, не справился с управлением на повороте и допустил съезд с дороги. В результате транспорт опрокинулся.

«Спасатели Миасского отряда областной Поисково-спасательной службы совместно с сотрудниками пожарной охраны произвели отключение АКБ и деблокировали тело одного из болельщиков, погибшего под перевернувшимся микроавтобусом. На месте за медпомощью обратились 10 человек»,— уточнили в ведомстве.

В ГУ МВД России по Челябинской области уточнили, что в результате аварии погиб 54-летний мужчина. Еще четверо человек госпитализированы. Всего за медпомощью обратились 10 пассажиров.



На месте ЧП работали полицейские, пожарные и шесть бригад скорой помощи. Все обстоятельства аварии выясняются, проводится проверка.