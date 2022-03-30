Так, при оценке доходов семьи больше не будут учитывать авто- или мототранспортные средства, находящиеся в розыске или под арестом.
Существенно смягчится правило «нулевого дохода» для женщин. Если во время расчетного периода женщина более шести месяцев не работала, так как была беременна, выплату ей назначат. Если на момент обращения за пособием у женщины есть беременность больше 12 недель, выплату назначат тоже.
При оценке нуждаемости семьи для назначения пособия уже не учитывают квартиры и индивидуальные дома, находящиеся под арестом, а также жилье, транспорт и имущество, приобретенные за счет средств целевых субсидий. Исключены из расчета и некоторые виды доходов, в том числе средства материнского капитала, полученные в денежной форме, налоговые вычеты и некоторые другие виды доходов.
Напомним, с 1 января 2022 года на 4% проиндексированы размеры государственных пособий, среди которых — пособие на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Размер выплаты зависит от доходов семьи и составляет 50%, 75% и 100% от регионального прожиточного минимума на ребенка (в 2022 году — 6222 рубля, 9333 рубля или 12 444 рубля соответственно).
В Челябинской области на главные вопросы о пособии на ребенка от 3 до 7 лет ответит бот в «Телеграме».
В Челябинске мать-одиночку лишили статуса малоимущей из-за того, что чиновники приплюсовали к ее скромной зарплате стоимость уже полученных льгот. Из-за этого мама и двое близняшек, живущие на 27 тысяч в месяц, потеряли право на бесплатный садик и на пособие для детей от трех до семи лет. Почему так случилось и сможет ли женщина снова претендовать на эти выплаты, читайте в материале ИА «Первое областное».