Пособия на детей от 3 до 7 лет в Челябинской области будут выплачивать по новым правилам

Это позволит расширить круг получателей выплаты

С 1 апреля изменится порядок назначения ежемесячной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет. Об этом в среду, 30 марта, сообщает пресс-служба Минсоца Челябинской области.

Так, при оценке доходов семьи больше не будут учитывать авто- или мототранспортные средства, находящиеся в розыске или под арестом.

Существенно смягчится правило «нулевого дохода» для женщин. Если во время расчетного периода женщина более шести месяцев не работала, так как была беременна, выплату ей назначат. Если на момент обращения за пособием у женщины есть беременность больше 12 недель, выплату назначат тоже.При оценке нуждаемости семьи для назначения пособия уже не учитывают квартиры и индивидуальные дома, находящиеся под арестом, а также жилье, транспорт и имущество, приобретенные за счет средств целевых субсидий. Исключены из расчета и некоторые виды доходов, в том числе средства материнского капитала, полученные в денежной форме, налоговые вычеты и некоторые другие виды доходов.