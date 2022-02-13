В Челябинской области матери‑одиночке отказали в пособии на детей из‑за ранее назначенных льгот

Женщина потеряла поддержку от государства на сумму около 15 тысяч рублей

В Челябинске мать-одиночку лишили статуса малоимущей из-за того, что чиновники приплюсовали к ее скромной зарплате стоимость уже полученных льгот. Из-за этого мама и двое близняшек, живущие на 27 тысяч в месяц, потеряли право на бесплатный садик и на пособие для детей от трех до семи лет. Почему так случилось и сможет ли женщина снова претендовать на эти выплаты, ИА «Первое областное» рассказали в Минсоце Челябинской области.

ДОХОД ВСЕ ТОТ ЖЕ, А СТАТУС МАЛОИМУЩЕЙ СНЯЛИ

Челябинка Ольга работает в бюджетной сфере. Ее зарплата всегда была относительно скромной. Тем не менее Ольга умело распределяла свои ресурсы и даже смогла купить жилье в ипотеку. Ситуация изменилась, когда в семье появились близнецы-малыши. И чем старше становятся ребятишки, тем больше денег приходится тратить на еду, одежду и воспитание.

«Сейчас мальчишкам четыре года. Они ходят в садик, я снова работаю. Зарплата та же, в пределах 27—30 тысяч. Если делить ее на троих, то наш доход ниже, чем прожиточный минимум в регионе. Поэтому мне и дали статус малоимущей, а я оформила доступные льготы, в том числе пособие для детей от трех до семи», — говорит Ольга.

Минувшей осенью Ольге было необходимо подтвердить льготный статус. Женщина принесла в соцзащиту справку из бухгалтерии о размере зарплаты — она не изменилась и по-прежнему составляет 27—30 тысяч рублей. Но в подтверждении статуса малоимущей матери отказали. Чиновники подсчитали стоимость льгот, которыми пользовалась семья, и приплюсовали их к общему доходу семейства.

«Фактически наш доход снова ниже, чем прожиточный минимум. Тем не менее мне отказали в пособии на детей от трех до семи, и теперь мне придется самостоятельно платить за садик. Пособие на двоих сыновей составляло около 12 тысяч рублей. А на садике мы экономили еще несколько тысяч. И эти деньги мы потеряли», — огорчена Ольга.

ОШИБКИ НЕТ — ОТКАЗАЛИ ОПРАВДАННО

По просьбе нашей редакции право Ольги на льготы проверили сотрудники министерства социальной защиты Челябинской области. Никаких ошибок в работе своих коллег из Челябинска они не нашли.

«Право на ежемесячную денежную выплату на ребенка от 3 до 7 лет имеют семьи, в которых среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в Челябинской области. В 2021 году он составлял 11 тысяч 430 рублей. При определении размера среднедушевого дохода семьи учитываются доходы за 12 календарных месяцев, отсчет которых начинается за четыре месяца до даты подачи заявления о назначении выплаты», — объяснили в пресс-службе Минсоца Челябинской области.

В доход семьи, по словам представителя министерства, включается не только зарплата мамы, но еще и ряд пособий. И в продлении статуса малоимущей семье отказали оправданно.

«Решение об отказе было принято правомерно, так как среднедушевой доход семьи заявителя составил 12 тысяч 425 рублей и превысил прожиточный минимум, который в 2021 году был установлен на уровне 11 тысяч 430 рублей. При расчете дохода учитывались зарплата мамы, пособие на детей одиноких матерей, компенсация за услуги ЖКХ и капремонт, а также компенсация родительской платы за детский сад», — пояснили в ведомстве.

По словам Ольги, смириться с этим было непросто. Однако женщина взяла себя в руки и нашла выход из сложного положения.

«Обидно, что отказали. Ведь сейчас наш доход находится на том же уровне, при котором семью признали малоимущей. Чтобы снова подать документы на пособие для детей, мне придется экономить на всем больше года. Но я решила ничего не ждать — нашла подработку», — признается Ольга.

ЧТО УЧИТЫВАЮТ ПРИ ОЦЕНКЕ ДОХОДОВ

У разных льгот свои правила начисления. Если речь идет о пособии на детей с трех до семи, то при оценке дохода семьи учитывают:

— все виды заработной платы;

— доходы от предпринимательской деятельности;

— пенсии;

— пособия и иные аналогичные выплаты;

— алименты;

— стипендию;

— проценты, полученные по вкладам в кредитных учреждениях;

— доходы от продажи, аренды имущества и ряд других.

Если семья уже получала выплату на ребенка от трех до семи, ее в расчет доходов семьи не берут.

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