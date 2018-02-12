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/ Южноуральцы начали получать пособия на первого ребенка

Южноуральцы начали получать пособия на первого ребенка

Оформить выплаты могут семьи, в которых ребенок появился с 1 января этого года.
сегодня в 17:33
  |  Общество

Деньги в ближайшее время поступят на счет 64 жительниц Челябинской области, которые родили в январе и уже подтвердили свое право на получение пособий. Одновременно с январским будет перечислено пособие и за этот месяц. На данный момент документы подали уже 103 семьи. Пособие назначается со дня рождения.

Мы рассчитываем, что эта мера окажет реальное воздействие на рождаемость в регионе и на поддержку семей с детьми. — подчеркнул губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Средства для выплат предоставляют из федерального бюджета. Напомним, размер среднедушевого дохода семьи не должен превышать 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в Челябинской области за второй квартал 2017 года. В 2018 году ежемесячная выплата — 10 тысяч 221 рубль. Заявление с документами необходимо подать в управление социальной защиты, в МФЦ и через портал Госуслуг.

Для справки:

Список необходимых документов для назначения пособия на первого ребенка, рожденного после 1 января 2018 года (копии документов при наличии всех оригиналов):
 — документы, удостоверяющие личность, подтверждающие место жительства заявителя;
 — свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка;
 — документы, подтверждающие принадлежность к гражданству РФ заявителя и ребенка;
 — документ, подтверждающий расторжение брака.
 — сведения о доходах членов семьи за последние 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления (все виды заработной платы, доходы от занятий предпринимательской деятельностью, все виды пенсий, пособий, стипендии, пособие по безработице);
 — документ о банковском счете заявителя.

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