/ Южноуральцы начали получать пособия на первого ребенка

Оформить выплаты могут семьи, в которых ребенок появился с 1 января этого года.

Деньги в ближайшее время поступят на счет 64 жительниц Челябинской области, которые родили в январе и уже подтвердили свое право на получение пособий. Одновременно с январским будет перечислено пособие и за этот месяц. На данный момент документы подали уже 103 семьи. Пособие назначается со дня рождения.

Мы рассчитываем, что эта мера окажет реальное воздействие на рождаемость в регионе и на поддержку семей с детьми. — подчеркнул губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Средства для выплат предоставляют из федерального бюджета. Напомним, размер среднедушевого дохода семьи не должен превышать 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в Челябинской области за второй квартал 2017 года. В 2018 году ежемесячная выплата — 10 тысяч 221 рубль. Заявление с документами необходимо подать в управление социальной защиты, в МФЦ и через портал Госуслуг.



Для справки:

Список необходимых документов для назначения пособия на первого ребенка, рожденного после 1 января 2018 года (копии документов при наличии всех оригиналов):

— документы, удостоверяющие личность, подтверждающие место жительства заявителя;

— свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка;

— документы, подтверждающие принадлежность к гражданству РФ заявителя и ребенка;

— документ, подтверждающий расторжение брака.

— сведения о доходах членов семьи за последние 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления (все виды заработной платы, доходы от занятий предпринимательской деятельностью, все виды пенсий, пособий, стипендии, пособие по безработице);

— документ о банковском счете заявителя.