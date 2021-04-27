Последние звонки в Челябинске проведут раньше из-за экзамена по русскому языку

Выпускники школы будут гулять два дня

Праздник последнего звонка в школах Челябинска проведут раньше обычного: не 25 мая, а 21 и 22 числа. Об этом во вторник, 27 апреля, сообщила пресс-секретарь городского комитета по делам образования Екатерина Самарина.

«Это связано с тем, что на 25 мая выпадает экзамен по русскому языку, который будут сдавать выпускники девятых классов», — пояснила Екатерина Самарина.

Кроме того, в комитете отметили, что школы города всё еще не снимают ковидных ограничений. Из-за этого мероприятия в большинстве своем будут проведены в формате торжественных линеек на территории школы.

Этой весной в Челябинске более 5,7 тысячи выпускников одиннадцатых классов и более 12,3 тысячи выпускников девятых классов.

Расписание выпускных экзаменов для учащихся 9 и 11 классов можно узнать на нашем сайте по этой ссылке. А расписание ЕГЭ для тех, кто планирует поступать в вузы, — в отдельном материале.