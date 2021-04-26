ЕГЭ-2021 в Челябинской области: когда сдавать и по каким правилам

Аттестационная кампания стартует уже 31 мая

В России утверждены сроки ЕГЭ для выпускников средней школы. Об этом в понедельник, 26 апреля, сообщает пресс-служба Министерства образования Челябинской областию

Проведение аттестационной кампании начинается 31 мая с экзаменов по географии, литературе и химии.

Самый массовый экзамен по русскому языку будет проводиться в течение двух дней — 3 и 4 июня.

7 июня школьники сдают профильную математику, 11 июня — историю и физику, 15 июня — обществознание, 18 июня — биологию и письменную часть ЕГЭ по иностранным языкам.

Еще два экзамена будут разделены на два дня: 21 и 22 участники ЕГЭ сдадут устную часть экзамена по иностранным языкам, а 24 и 25 июня — ЕГЭ по информатике и ИКТ, который впервые в 2021 году проводится в компьютерной форме.

«С 28 июня по 2 июля в расписании предусмотрены резервные дни для сдачи ЕГЭ участниками, пропустившими экзамены в основной период из-за болезни, карантина или иной уважительной причины, подтвержденной документально, и для тех, кто не завершил экзамен в основной срок», — сообщает пресс-служба минобра Челябинской области.

28 июня выпускники текущего года, которые получили в основной срок неудовлетворительный результат на ЕГЭ по русскому языку, также смогут его пересдать.

Также расписанием установлен дополнительный период проведения ЕГЭ в 2021 году для лиц, пропустивших проведение экзаменов в основной и резервные сроки или не завершивших выполнение экзамена в основной или резервный день по уважительной причине. Для них экзамены пройдут с 12 по 17 июля.

Пересдача по русскому языку для тех, кто сдавал ЕГЭ в резервный срок и получил неудовлетворительную оценку, предусмотрена 13 июля.

«В 2021 году для получения аттестата о среднем общем образовании выпускникам, которые не планируют поступать в вузы, достаточно сдать экзамены по двум обязательным учебным предметам (русскому языку и математике) в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ). Тем выпускникам, кто планирует поступать в вузы, необходимо сдать экзамен по одному обязательному учебному предмету (русскому языку) в форме ЕГЭ. ЕГЭ по математике базового уровня в 2021 году не проводится», — замечают в пресс-службе.

С графиком ГВЭ можно познакомиться в отдельном материале.