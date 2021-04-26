Стали известны даты выпускных экзаменов в Челябинской области

График испытаний утвердили Минпросвещения России и Рособрнадзор

Минпросвещения России и Рособрнадзор утвердили график экзаменов для выпускников девятых и одиннадцатых классов. Об этом в понедельник, 26 апреля, сообщает пресс-служба министерства образования Челябинской области.

Основной период ОГЭ и ГВЭ пройдет с 24 мая по 2 июля.

24 и 25 мая пройдут ОГЭ и ГВЭ-9 по русскому языку.

27 и 28 мая — ОГЭ и ГВЭ-9 по математике.

8 и 30 июня — резервные сроки ОГЭ и ГВЭ-9 по русскому языку.

16 июня и 2 июля — резервные сроки сдачи ОГЭ и ГВЭ-9 по математике.

«Резервные сроки предусмотрены для участников, пропустивших основные сроки сдачи экзаменов или не завершивших его написание по болезни или иной уважительной причине, подтвержденной документально, получивших неудовлетворительный результат по одному из двух сдаваемых предметов», — напоминают в минобре Челябинской области.

Дополнительный период сдачи экзаменов запланирован на 3-15 сентября.

Экзамен по русскому языку 3 сентября и по математике 6 сентября сдадут участники, не прошедшие государственную итоговую аттестацию ранее, а также получившие неудовлетворительные результаты по обоим предметам, либо получившие повторный неудовлетворительный результат по одному из них.

Еще одна попытка сдать экзамены в дополнительный сентябрьский период будет у участников, допущенных к экзаменам по решению председателя государственной экзаменационной комиссии: 13 сентября — русский язык, 15 сентября — математика. ⠀

С 25 мая по 16 июня — основной период ГВЭ-11 для выпускников 11 классов.

Сдать экзамены в форме ГВЭ-11 в этом году смогут не только обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, инвалиды, дети-инвалиды и иные категории, но и выпускники, не планирующие поступление в вуз в этом году.

25 мая — ГВЭ-11 по русскому языку.

28 мая — ГВЭ-11 по математике.

8 июня — ГВЭ-11 русскому языку (резерв).

16 июня — ГВЭ-11 по математике (резерв).

«Резервные дни предназначены для участников, пропустивших основные сроки сдачи экзаменов или не завершивших написание работы по уважительной причине, подтвержденной документально, получивших неудовлетворительный результат по одному из двух обязательных предметов ГВЭ», — говорят в ведомстве.

13 и 17 июля и 3-15 сентября — два дополнительных периода проведения ГВЭ-11 по русскому языку и математике.

График ЕГЭ мы публикуем в отдельном материале.