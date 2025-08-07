После присоединения к Челябинску поселка Западного местный транспорт перешел на городские тарифы

Также перевозчики теперь обязаны принимать к оплате социальные транспортные карты

Автобусы, которые соединяют поселок Западный с Челябинском, теперь работают по городским тарифам. Таким образом, исполняется поручение губернатора Челябинской области Алексея Текслера о синхронизации вопросов развития присоединенных поселков и их инфраструктуры с развитием города — напомним, об этом глава региона говорил на прямой линии в декабре 2024 года.

Так, с 7 августа автобусы 136к и 158к работают полностью как городские автобусы. Это означает, что на всем протяжении маршрутов цена поездки составляет 34 рубля по транспортной карте (пересадки в течение 60 минут бесплатны, действует проездной на месяц), 37 рублей по банковской карте, 43 рубля при оплате наличными.

Также перевозчики теперь обязаны принимать к оплате социальные транспортные карты, в том числе карты школьников, студентов и пенсионеров. Проверки соблюдения правил оплаты проезда будут усилены.

В Миндортрансе уточнили, что пока номера маршрутов останутся прежними — для удобства жителей.

Кроме того, до конца года в Западный будет запущен еще один автобус, который улучшит транспортное обслуживание в Привилегии: маршрут № 95 будет следовать по улицам Спортивной, Лазурной, автодороге Шершни — поселок Западный, улицам Лыжных Батальонов, Гостевой, Северной, Братьев Кашириных и Молодогвардейцев.

Напомним, процесс вхождения поселков Западного и Пригородного в состав Челябинска был завершен весной текущего года.