Филиал мэрии открыли в челябинском микрорайоне «Привилегия»

Он будет обслуживать жителей поселков Западный и Пригородный

Сегодня в микрорайоне «Привилегия» открыли территориальный отдел администрации Центрального района Челябинска. Он будет обслуживать жителей поселков Западный и Пригородный. В отделе уже работают специалисты, готовые оказать помощь, сообщает в личном телеграм-канале глава города Алексей Лошкин.

Глава администрации лично осмотрел помещения и отметил достойную организацию пространства. Кроме того он попросил доукомплектовать зоны ожидания удобной мебелью и информационным экраном. Также поручено разместить в фойе стенд с актуальными объявлениями.

Для удобства жителей создана группа ВКонтакте, где публикуется актуальная информация и ведется обратная связь. Глава администрации пожелал руководителю отдела Евгению Малееву успехов в работе, отметив перспективность новых микрорайонов и необходимость полной самоотдачи в решении задач жителей.

Филиал находится на улице Уютной, 3. Телефон: (351) 214-16-91.