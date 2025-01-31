Присоединение поселка Западного к Челябинску вслух обсуждают в Сосновском районе

Это первые публичные заявление муниципалитета через полтора месяца после того, как об этом сказал губернатор

В Челябинской области создана рабочая группа, которая учтет плюсы и минусы присоединения поселка Западного к Челябинску. Об этом рассказал на ассамблее депутатов глава Сосновского района Евгений Ваганов. Например, министерство тарифного регулирования просчитывает, как изменятся тарифы. Минсельхоз определяет, что будет с ипотечными кредитами, выданными гражданам по сельхозставке под 2%. Что будет с «сельским» коэффициентом при оформлении ОСАГО, которым сейчас пользуются жители Западного. Скорее всего, поднимется стоимость жилья. Вопросов много, и каждое ведомство изучает последствия этого шага.

«Пока плюсов видится больше, никто не должен пострадать от этого, а только улучшится финансовая обеспеченность Западного», — сказал Евгений Ваганов.

Сосновский район вложил много сил и средств в микрорайоны поселка. За десять лет на пустырях рядом с Челябинском вырос второй город, численность населения которого сейчас официально превышает порог в 20 тысяч жителей, когда поселок уже по закону должен стать городом.

«Мы построили школу, садики, дорог, что только не сделали за десять лет из территории поля. И бюджет Сосновского района на 50 процентов уходил туда. Понимаем, что вариантов других нет: или создать город Западный без бюджетной обеспеченности, или передать его Челябинску, и они будут в мощной связке», — говорит Евгений Ваганов.

Напомним, 11 декабря 2024 года во время «Прямой линии» губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что назрел вопрос о присоединении поселка Западного к Челябинску.

«Жители и так себя воспринимают горожанами, челябинцами, в Западном совершенно точно», — отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Глава региона подчеркнул, что в поселке есть проблемы с инфраструктурой. И решать их нужно комплексно. Это будет проще сделать, когда населенный пункт станет частью города.