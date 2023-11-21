Поручение губернатора: больницы Златоуста усилят кадрами

Спецдесант организаторов здравоохранения побывал в округе, чтобы на месте определить варианты помощи с врачебным персоналом

Министр здравоохранения Челябинской области Агата Ткачева и руководители ведущих клиник региона встретились с коллективом городской больницы Златоуста. Опытные организаторы здравоохранения Южного Урала, в том числе бригада специалистов Челябинской детской областной больницы, приехали в округ по поручению губернатора Алексея Текслера, чтобы определить, как можно закрыть существующие бреши в кадровом вопросе, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Также, по словам министра, обсуждался состав выездных бригад по наиболее востребованным профилям.

«Для стационара это хирурги, анестезиологи, терапевт, функциональный диагност. Для поликлиники — офтальмолог, уролог, невролог, хирург»,— прокомментировала Агата Ткачева.

Она отметила, что в ходе визита состоялся конструктивный диалог с местными врачами.

«Пришли к единому мнению об укрупнении госпитальных баз для повышения качества и доступности медицинской помощи жителям городского округа, а также улучшения материально-технической базы и условий труда врачей»,— рассказала Агата Ткачева.

Напомним, что в рамках модернизации системы здравоохранения округа по поручению губернатора будут выделены средства на ремонт и оснащение одного из корпусов городской больницы, где будет сосредоточена вся хирургическая помощь, независимо от профиля.

Добавим, также в городе продолжается разработка комплексной программы модернизации системы здравоохранения, начатая после визита главы региона в Златоуст в первых числах ноября. Она будет предусматривать ремонт действующих зданий, обеспечение медучреждений оборудованием и повышение квалификации специалистов.