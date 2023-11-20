Главврачи крупных больниц отправятся в Златоуст по поручению Алексея Текслера

Город переживает острый дефицит медицинских кадров

Во вторник, 21 ноября, в Златоуст с рабочим визитом отправятся главные врачи самых крупных больниц региона. По поручению губернатора области Алексея Текслер они изучат ситуацию с кадрами в городской больнице города металлургов, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

В Златоуст отправятся министр здравоохранения Агата Ткачева, главврач ЧОКБ Дмитрий Альтман, главврач Галина Киреева и главврач Челябинской областной больницы № 3 Михаил Вербитский.

«Они на месте изучат кадровую ситуацию в городской больнице Златоуста, проработают вопросы комплектования выездных бригад, определят расписание консультативных приемов и диагностических обследований узких специалистов в поликлинике»,— замечают в пресс-службе.

В начале ноября губернатор лично осмотрел городскую больницу и роддом Златоуста и провел совещание на тему модернизации системы здравоохранения города. По поручению Алексея Текслера начата разработка программы модернизации системы здравоохранения Златоуста.