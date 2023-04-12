«Поражает внутреннее достоинство и патриотизм жителей Донбасса...» — Лена Колесникова

Депутат областного Заксобрания и жена добровольца-участника СВО о том, как живут под обстрелами новые регионы России

Депутат Законодательного собрания Челябинской области Лена Колесникова вернулась из зоны специальной операции, куда ездила с гуманитарным грузом. Челябинка проехала по новым регионам России, где встречалась с военными и волонтерами и наблюдала, как в Донбасс и Запорожье возвращается мирная жизнь. Впечатлениями от увиденного и фотографиями Лена Колесникова поделилась с Первым областным.

«С первых дней СВО стремилась на Донбасс...»

В первые же дни поездки за «ленточку» Лена Колесникова оставила в своем телеграм-канале такую запись:

«Душа рвалась быть там, помогать людям. Сердце болело за людей, за детей, которые оказались в такой беде. Целый год ждала возможность поехать сюда, несколько раз просилась, собиралась... И вот, в Священный месяц Рамадан, Всевышний открыл мне путь».

Кроме доставки гуманитарного груза, собирали который челябинцы разного уровня достатка, у Лены Рафиковны был и личный повод для поездки. Ее супруг и депутат Государственной думы Олег Колесников уже несколько месяцев проходит службу в ВС РФ, куда он отправился добровольцем, о чем рассказывало ИА «Первое областное». На Запорожском направлении Олег Колесников проходит службу в составе БАРС «Каскад», где командует несколькими расчетами.

«На вопрос — „Не страшно ли?“ — отвечаю, что нет, — записала депутат в телеграм-канале накануне отправки в зону боевых действий. — Страха нет. Есть огромное желание помочь. Мои навыки, возможности здесь очень пригодятся. Привезла гуманитарную помощь, обязательно побываю в школах, больницах, других объектах социальной сферы. Работы здесь на всех участках еще очень много».

«В каждой посылке из дома — частица теплоты и заботы...»

Гуманитарный груз, с которым депутат отправилась за «ленточку», собрали жители нашей области для бойцов Запорожского направления. Машины доставили на передовую медикаменты, продукты и предметы первой необходимости. Но не менее важна для военных и огромная моральная поддержка, которую ощущают бойцы, когда встречают очередную партию гуманитарки. И к этой теме собеседник журналиста Первого областного в ходе нашего разговора возвращается не раз:

«В разлуке с родными каждая посылка из дома — это частичка теплоты и заботы, — рассказывает она. — А главное — твердое чувство уверенности в принятом решении защищать интересы своей страны, своего народа, своей веры».

«Донецк обласкан любовью местных жителей...»

«Поражает, с каким достоинством город и его жители переживают происходящее. Я наблюдала результаты „прилета“ — судя по всему, недавнего — по центру города. Не увидела паники и растерянности у местных, которые были заняты ликвидацией его последствий. Напротив, бросалось в глаза желание вопреки всему продолжать жить и приводить город в порядок. Город очень чистый и ухоженный и, я бы даже сказала, обласкан любовью и заботой жителей. И этому нам стоит поучиться у дончан. Очень много женщин с колясками гуляют по городу, и это тоже поражает».

Лена Колесникова рассказывает мне, какое впечатление произвело на нее посещение мемориала Защитникам Донбасса и Аллеи Героев Донецкой Народной Республики:

«Фашисты боятся их даже мертвых, потому бьют по их бюстам и сегодня. На постаментах и деревьях видны следы от снарядов и осколков».

Донецк — город-герой и город Героев одновременно:

«Здесь помнят и бережно хранят память о воинах, погибших в годы Великой Отечественной войны. Такого количества памятников не видела ни в одном городе России. И этому тоже нам стоит поучиться. Здесь живут люди, искренне любящие свою Родину, свой край. Это чувствуется в каждом уголке Донецка. Главные ценности для них — семья, родители, уважение к исторической памяти. И детей своих воспитывают настоящими патриотами!»

Мариуполь возвращается к жизни

Дальнейший маршрут колонны с гуманитарным грузом — через Волноваху на Мариуполь.

Волноваха — город, который помогают возвращать к жизни южноуральцы.

«Волноваха долго была под огнем, и ее улицы похожи на кадры из фильма „Сталинградская битва“. Сложилось ощущение, что фашисты получили приказ сровнять Волноваху с землей. Сегодня благодаря южноуральцам в Волновахе обновляются дома, строятся социальные объекты, заработали детский сад и школа. Восстановлением города занимаются несколько сотен наших специалистов».

Лена Колесникова пролистывает фотографии на смартфоне:

«Это Мариуполь. Некогда красивый приморский город и самый большой на побережье Азовского моря. Словами не передать увиденного... Ни одного уцелевшего здания. Каждый разрушенный жилой дом, каждое зияющее окно, каждая услышанная история — боль, сжимающая сердце. Сколько погибло людей, женщин, детей. Что только не пришлось вынести тем жителям, что остались в городе. Масштаб фашистских преступлений и кровавого безумия оказался немыслимым. В этот момент внутри возникает вопрос: как бы я смогла превозмочь подобное? Что бы делала в те мгновения, когда на твоих глазах гибнут люди, как смогла бы их защитить, уберечь?

Слушая рассказы жителей, трудно представить, как они смогли пережить все это. Сейчас они живут дальше, стараются найти работу, которой в Мариуполе практически не осталось. Два градообразующих промышленных предприятия уничтожены. И хотя еще всё напоминает об ожесточенных боях, город потихонечку возвращается к жизни. Появились вода и электричество. Повсюду идет новое строительство, ремонтируются дороги, детские сады, школы, университет, семьи начали заселять в новые жилые современные комплексы.

А люди, несмотря на все потери и пережитое горе, не устают благодарить Бога и, конечно, Россию».

Мариуполь очень активно строится. Примерно 30% от той части жилфонда, который официально был признан не подлежащим восстановлению, уже начали застраиваться заново. Строят целыми кварталами.

«Рассчитывала увидеть серийные быстровозводимые многоэтажки. Но увидела красивое современное жилье. Была приятно удивлена. Я бы хотела, чтобы в Челябинске так строили. Стоит задача вернуть городу его довоенный облик».

«Главное, что у нас уже есть вода, свет и тепло», — говорят мариупольцы. Люди радуются лучу солнца, возможности дышать, тому, что не не надо прятаться от обстрелов.

Передовая

Конечная точка гуманитарного конвоя, с которым проехала по новым регионами России депутат областного Заксобрания Лена Колесникова, небольшое село в Запорожской области, где стоит один из боевых расчетов БАРС «Каскад».

Называть населенный пункт, где расквартирована часть, разумеется, нельзя. Увы, но таковы ограничения, которые накладывают продолжающиеся боевые действия не только на самих военнослужащих, но и на гражданских, которые выезжают на линию фронта. Скажем только, что основная задача расчета, куда была доставлена гуманитарка, — это наведение и запуск БПЛА, которые ведут аэроразведку. Операторы БПЛА в составе расчетов БАРС «Каскад» работают в тесном взаимодействии с артиллеристами. От слаженности взаимодействия этих армейских подразделений в конечном счете зависит выполнение боевой задачи и поражение наземных целей противника.

Лена Рафиковна рассказывает о том, что ей удалось побывать и в расположении мотострелкового полка по соседству и познакомиться с его командиром.

«Оказалось, наш земляк. Родился в Чебаркуле, здесь же проходил службу после окончания нашего Челябинского танкового института. От него я услышала много необыкновенных историй про храбрость и мужество наших воинов. О том, как один боец прямо во время боя сумел захватить украинский БТР вместе с его экипажем, который, вероятно, просто не решился выйти наружу», — рассказывает Лена Колесникова.

И все равно самые сильные впечатления, о которых вспоминала в разговоре с журналистом Первого областного Лена Колесникова, от людей, среди которых, по ее словам, много добровольцев. Все бойцы говорят о том, что гуманитарная помощь нужна. Очень там ждут наши солдаты и офицеры рации, планшеты и беспилотники. Некоторые стоят очень недешево, но в современном бою они незаменимы.

Опыт общения на передовой особенно ценный. Лена Колесникова выезжала на место дислокации артиллерийского расчета в период выполнения им боевой задачи. Признается, что один из выстрелов из «Гиацинта-Б» доверили сделать ей:

«Я выкрикнула: „За Россию! За Урал! За всех ребят!“ И оружие выстрелило. И знаете, услышав меня, командир артиллеристов рассказал, что этот „Гиацинт“ в 70-х годах разработал наш земляк-уралец, родом из Кунгура, Юрий Калачников. Он был главным конструктором Мотовилихинских заводов в Перми, где затем и выпускались эти артиллерийские орудия. И это для меня как жительницы Урала очень важно».

«По пути туда и уже домой мы видели очень много плакатов с символикой России, со словами о том, что свое будущее жители новых территорий видят именно с Россией. И в искренности этих слов лично у меня сомнений нет. Жители Донбасса и Запорожья преподали мне урок того, как можно и нужно любить свою родину, Россию», — подводит итог своим впечатлениям Лена Колесникова.